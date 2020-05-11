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مقتل مسؤول عمليات التحري والتعذيب في مليشيا الأمن المركزي بوسليم

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

ذكر مصدر مطلع أن المدعو عثمان فرجاني الترهوني الشهير بـ”السبمو” قتل عقب استهداف القوات المسلحة الليبية لمقر مليشيا “مكتب الأمن المركزي”.

وأوضح المصدر أن الترهوني من مواليد السبعينات ومن سكان حي بوسليم في طرابلس، وهو مقاتل ويتبع مليشيا “مكتب الأمن المركزي بوسليم ” ومن ضمن مجموعة المدعو لطفي الحراري آمر دوريات مايسمى مركزي بوسليم الذراع الأيمن لغنيوة الككلي.

وأكد المصدر أن المليشياوي مسؤول عن عمليات التحري والتعذيب، وهو من ضمن المسؤولين عن عمليات التعذيب التي تطال الشباب ممن هم مؤيدي القوات المسلحة الليبية.

ونفى المصدر ادعاءات البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصف المليشياوي الترهوني بأنه شخص مدني وطيب ومسالم وأن سبب وفاته بسبب قذيفة سقطت عليه، مؤكدًا أن هذا لا أساس له من الصحة.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • طالما منظم للمجرم غنيوة فهو مثله والعقبال لغنيوة نفس المصير وبئس المهاد والله ينصر الجيش ويهزم المرتدين خوان المسلمين .

    س

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  • هولاء كلهم حطبا لجهنم بإذن الله تعالى ….. موتة الكلاب المسعورة الضالة من روعوا اطفالنا ونسائنا وطبخوا واحرقوا وعذبوا ويشتغلون عملاءا ومخبرين ووكلاء للصهاينة والأمريكان وأعداء الله ومستعدين ان يقوموا بأي عمل اخلاقي وغير اخلاقي …..
    لأنهم لا يعرفون قيمة الوطن ويعرفون ان حسابهم سيكون عسيرا في الدنيا والاخرة … ونحن على حق ومعنا الله تعالى واخلاقنا العربية الإسلامية تختلف عن كل هولاء الانكشاريين الذين لا يعرفون سوى الولاء لاسيادهم الاتراك الصهاينة …..

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