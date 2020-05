أكدت مصادر صحفية، الإثنين، مقتل 3 من قوات الوفاق خلال قصف جوي على غرفة عمليات تابعة لهم بمنطقة الهيشة الجديدة.

