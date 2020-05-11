مكافحة الامراض يكشف نتائج 83 عينة اشتباه بكورونا ويعلن ارتفاع حالات الشفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 83 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020م عدد (83) عينات للكشف عن فيروس كورونا.

وبين المركز أن عقب الفحص المختبري أظهرت نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من ضمن العينات السالبة تماثل 4 حالات للشفاء.

وتبلغ عدد حالات الاصابة في ليبيا 64 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، وتبلغ عدد الحالات النشطة 33 حالة، فيما شفي منه 28 حالة، وتوفيت 3 حالات.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي