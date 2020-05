أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الإثنين، أن سلاح الجو استهدف تجمعا لقوات الوفاق داخل مزرعة دبنون بمنطقة “القداحيه”، لافتة إلى أن الغارات أسفرت عن وقوع “4” قتلى وعدد من الجرحى تابعين لمليشيا ما تسمى بشهداء اماطين التابعه لمصراتة.

The post “الإعلام الحربي” يعلن مقتل 4 من قوات الوفاق في قصف جوي على تمركزاتهم بمنطقة “القداحية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24