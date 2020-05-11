“الوطني لمكافحة الأمراض” يعلن خلو 83 عينة من كورونا وشفاء 4 حالات جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيله إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم 64، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم اليوم الاثنين عدد 83 عينة للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيانه، أن نتائج الفحص بينت أن العينات سالبة وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز في بيانه إلى تماثل 4 حالات للشفاء، بعد التأكد من نتائح تحليل عينتين لكل حالة.

جدير بالذكر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في ليبيا 64 حالة، منها عدد 33 حالة تخضع للرعاية الطبية، فيما تعافى 28 شخصا من المرض بعد خضوعهم للحجر الصحي، وتوفي 3 آخرين نتيجة الفيروس.