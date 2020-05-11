فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من أساتذة الجامعات ومجلسي الخبراء والتخطيط وتكتليّ المجتمع الديمقراطي والفيدرالي

القبة 11 مايو 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدًا من أساتذة جامعات بنغازي، عمر المختار، طبرق.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقده فخامته في مقر إقامته في القبة، بحضور مجلس الخبراء والنخب، وتكتل المجتمع الديمقراطي، والتكتل الفيدرالي، وخبراء من مجلس التخطيط العام، مناقشة عديد الملفات والقضايا المتعلقة بالشأن الليبي، إلى جانب المبادرة التي طرحها فخامة رئيس مجلس النواب للشعب الليبي.

وتم مناقشة باستفاضة هذه مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجنتين تتعلق بدراسة المبادرة، ولجنة أخرى تتصل بكافة الأطراف لمناقشة ووضع الحلول المناسبة، بما يخدم المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، في مقدمتها محاربة الجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، الإرهاب والفوضى في البلاد. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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