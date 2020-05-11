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فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من أساتذة الجامعات ومجلسي الخبراء والتخطيط وتكتليّ المجتمع الديمقراطي والفيدرالي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 11 مايو 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدًا من أساتذة جامعات بنغازي، عمر المختار، طبرق.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقده فخامته في مقر إقامته في القبة، بحضور مجلس الخبراء والنخب، وتكتل المجتمع الديمقراطي، والتكتل الفيدرالي، وخبراء من مجلس التخطيط العام، مناقشة عديد الملفات والقضايا المتعلقة بالشأن الليبي، إلى جانب المبادرة التي طرحها فخامة رئيس مجلس النواب للشعب الليبي.

وتم مناقشة باستفاضة هذه مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجنتين تتعلق بدراسة المبادرة، ولجنة أخرى تتصل بكافة الأطراف لمناقشة ووضع الحلول المناسبة، بما يخدم المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، في مقدمتها محاربة الجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، الإرهاب والفوضى في البلاد. (وال- القبة) إ م/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • محلس النواب لا يمثل الشعب الليبي –
    وهذه عبارة عن لقاءات صورية مليءة بالعقد النفسية و مدفوعة الثمن وتحاول عرقلة تسيير الادارات والمؤسسات العامة والخاصة في المنطقة الغربية وهذا واضح – – والدليل هو بعد الاعتداء على طرابلس العاصمة . وإدارة الحكومة الفعلية للدولة ،
    وممل هذا من تدابير حكومة السيسي – والعملاء للصهاينة اليهود – الذين رجعوا للبلاد من المنفى في تركيا ومصر وإيران ومعظم دول أوروبا بكفرهم وخاصة في الشرق الليبي –
    قالوا تضربوا طرابلس بالطيران – وتقتلوهم ونخربوا العاصمة خير ما يسبقونا في تنظيم اداراتهم وتثقيف ابناءهم وتنظيف مناطقهم ..!!!! –
    هذا تفكير السذج والخونة والامراض النفسية في معظم مناطق الشرق الليبي. على اساس بيحاربوا الاٍرهاب بعد رمضان -//
    فلهذا على الادارة الشرعية القصاءية – تنفيذ احكام الشريعة القضاءية بما يخص اي عمليات تخريب او تزوير او نصب او جنايات او سرقة في العاصمة جاورها — ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب . والله ولي التوفيق .
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