اخبار ليبيا الان

عقب دعوته لتنفيذ عمليات انتحارية..سامي الأطرش يدعو إلى نقل العمليات للمناطق الرافضة “للمليشيات” وإيقاف الدعم المالي عنها

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 يعد التحريض عبر التصريحات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد عناصر المساهمة الجنائية في التشريع الجنائي الليبي والتشريعات الجنائية المقارنة. هذه التصريحات والمنشورات تعد تحريضاً على ارتكاب جرائم القتل العمد والجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.   دعا رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير سامي الأطرش […]

The post عقب دعوته لتنفيذ عمليات انتحارية..سامي الأطرش يدعو إلى نقل العمليات للمناطق الرافضة “للمليشيات” وإيقاف الدعم المالي عنها appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر ، حفتر =الشعب الليبي..معادلة وطنية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاااااء تركيا:

    هههه…انتهت الدرس يالاطرش (ياغبي)

    رد

  • يدعى أنه قانونى وكلامه ينم عن جهل مطبق فى القانون واتضح لكل ذى بصيرة أنه مظلل بارع فى الكذب والترويج للفكر الضال الذى ينتمى له وبالتالى لا تلوموا شباشب الصبع عن ما يقوموا به إذا كان كبيرهم هذا منطقه فالسحق فقط معهم لانقاذ ليبيا من براثن هولاء الانجاس .
    ه

    رد