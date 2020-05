عقب دعوته لتنفيذ عمليات انتحارية..سامي الأطرش يدعو إلى نقل العمليات للمناطق الرافضة “للمليشيات” وإيقاف الدعم المالي عنها

أخبار ليبيا24 يعد التحريض عبر التصريحات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد عناصر المساهمة الجنائية في التشريع الجنائي الليبي والتشريعات الجنائية المقارنة. هذه التصريحات والمنشورات تعد تحريضاً على ارتكاب جرائم القتل العمد والجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب. دعا رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير سامي الأطرش […]

