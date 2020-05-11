وزارة الخارجية : على المجتمع الدولي إدانة التدخل التركي في ليبيا

قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية إنه من المهم أن يدين المجتمع الدولي، وخاصة البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي، التدخل التركي السافر في ليبيا، والمذابح التي ارتكبت في المنطقة الغربية على يد المستعمر التركي ومرتزقته.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بشأن حماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا، مؤكدة أن ما حدث من اعتداء على بعضها في طرابلس هو محاولة يائسة من المليشيات لخلط الأوراق.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هدف الشعب الليبي والقوات المسلحة هو تحرير العاصمة من الإرهاب والمليشيات لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون.

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