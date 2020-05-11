الحليق: الحكومة الأمريكية يجب أن تلعب دورا في استقرار ليبيا

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية السنوسي الحليق، أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر هو جيش ليبيا، وليس ممنوعا عليه دخول العاصمة طرابلس والتي وصفها بـالمسروقة من قبل التنظيمات المتطرفة، والمحتلة من قبل الانكشاريين الأتراك والمرتزقة السوريين.

وقال الحليق في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية أمس، إنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تلعب دورا كبيرا في الاستقرار والمصالحة داخل ليبيا، مستغربا صمتها إزاء ما تتعرض له البلاد من عنف ضد الأطفال والنساء والشيوخ بطائرات مسيرة من قبل الأتراك والمرتزقة، ومؤكدا أن الشحنات التركية التي دخلت من تونس مشبوهة، وهو أمر لا يرضي الشعبين الليبي والتونسي اللذين يحاربان عدوا مشتركا بحسب وصفه.

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