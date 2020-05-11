اخبار ليبيا الان

تقرير الأمين العام عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:

– سجلنا 850 خرقاً لوقف إطلاق النار حتى 21 أبريل
– تقارير تفيد بقيام مرتزقة أجانب بتزويد الجيش الوطني وحكومة الوفاق بقدرات قتالية معززة
– منذ أبريل أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على ترك منازلهم في طرابلس بسبب القتال
– ليبيا معرضة لخطر شديد في مواجهة كورونا بسبب استمرار القتال وتدهور القطاع الصحي
– آثار كورونا وتوقف إنتاج النفط سيتسببان في ضغوط اقتصادية جسيمة على الليبيين
– احترام طرفي النزاع للهدنة الإنسانية لم يدم طويلاً واشتدت المواجهات المسلحة بعدها ووصلت إلى قاعدة الوطية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك