تقرير الأمين العام عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا

تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:

– سجلنا 850 خرقاً لوقف إطلاق النار حتى 21 أبريل

– تقارير تفيد بقيام مرتزقة أجانب بتزويد الجيش الوطني وحكومة الوفاق بقدرات قتالية معززة

– منذ أبريل أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على ترك منازلهم في طرابلس بسبب القتال

– ليبيا معرضة لخطر شديد في مواجهة كورونا بسبب استمرار القتال وتدهور القطاع الصحي

– آثار كورونا وتوقف إنتاج النفط سيتسببان في ضغوط اقتصادية جسيمة على الليبيين

– احترام طرفي النزاع للهدنة الإنسانية لم يدم طويلاً واشتدت المواجهات المسلحة بعدها ووصلت إلى قاعدة الوطية

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