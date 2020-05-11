“عقيلة” يبحث مبادرته وسبل دعم الجيش مع وفد من جامعات “بنغازي وعمر المختار وطبرق”

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدًا من أساتذة جامعات بنغازي، وعمر المختار، وطبرق.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة رئيس مجلس النواب في القبة، بحضور مجلس الخبراء والنخب، وتكتل المجتمع الديمقراطي، والتكتل الفيدرالي، وخبراء من مجلس التخطيط العام، العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالشأن الليبي، إلى جانب المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب للشعب الليبي.

وبحث الاجتماع باستفاضة مبادرة رئيس مجلس النواب، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجنتين تتعلق بدراسة المبادرة، ولجنة أخرى تتصل بكافة الأطراف لمناقشة ووضع الحلول المناسبة، بما يخدم المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، في مقدمتها محاربة الجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر الإرهاب والفوضى في البلاد.