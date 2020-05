خفر السواحل الليبي يفرج عن مركبي صيد تونسيين محتجزين منذ ستة أيام

أكدت مصادر دبلوماسية تونسية، الإثنين، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة أفرجت عن مركبي صيد تونسيين احتجزهما خفر السواحل الليبية منذ يوم 5 مايو الجاري، وذلك أثناء وجودهما بالمنطقة الواقعة بالجرف القاري.

وأكدت المصادر، أن أفراد طاقم المركبين في صحة جيدة وأنهم في طريقهم نحو السواحل التونسية.

وكان حزب التيار الشعبي في تونس قد أصدر بيانا أمس أكد من خلاله، أن عملية اختطاف مركبي الصيد بطاقميهما المتكون من عشرات البحارة من المياه التونسية عملية إجرامية لا تحترم قواعد التعايش بين البلدين.

وقال الأمين العام للحزب زهير حمدي إن هذه الحادثة تشكل انتهاكا للسيادة التونسية، محملا ما تسمى بحكومة الوفاق غير المعتمدة ومليشياتها سلامة البحارة التونسيين ومراكبهم.

