أصدرت

كل من فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص،

اليوم الاثنين، بيانا مشتركا نددوا فيه بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وتحركات

أنقرة غير القانونية في البحر المتوسط.

واعتبر

البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود

البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة

بين تركيا وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم

المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.

ودان

الوزراء التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر

السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من

تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

كما

دعا الوزراء تركيا للاحترام الكامل لسيادة الدول كافة وحقوقها السيادية في مناطقها

البحرية في شرق البحر المتوسط.

وكانت

الدول الخمس قد عقدت اجتماعا عن بعد على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة ما وصفوه بالتطورات

المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي

تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

The post بيان دولي فرنسي يوناني مصري إماراتي قبرصي يندد بالتدخل التركي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24