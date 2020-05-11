«داخلية الوفاق» تناقش عراقيل سير العمل في ضبط وإيواء وترحيل المهاجرين

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، خلال اجتماعه، ظهر اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (355) لسنة 2019 بشأن تذليل كافة الصعوبات في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الصعوبات والعراقيل التي توجه سير العمل في ضبط وإيواء وترحيل المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشيباني ناقش مع اللجنة سير العمل ونتائج أعمالها، وشدد على «ضرورة تقديم مقترح يوضح آلية ترحيل المهاجرين (برنامج العودة الطوعية، أو توطين في بلد ثالث، أو إعادة ترحيلهم لبلدانهم الأصلية».

وأضافت الوزارة أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل في ضبط وايواء وترحيل المهاجرين، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية».

كما أكدت على «ضرورة التنسيق مع شركات الطيران العاملة في وضع آلية عن كيفية توفير طائرات لبرنامج عملية الترحيل ومناقشة زيارة مراكز الإيواء وتسليمهم استبيان معد من اللجنة يشمل كافة بيانات المهاجرين، والتواصل مع جهاز حرس السواحل الليبي فيما يخص عمليات الإنقاذ من البحر والوقوف على الصعوبات التي تواجههم في نقاط الإنزال» بحسب الوزارة.

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