مؤسسة الاستثمار تعلن استكمال خطة إعداد استراتيجية التحول الشامل

أعلن مكتب الإعلام والعلاقات بالمؤسسة الليبية للاستثمار

اليوم الاثنين استكمال إنجاز خطة المؤسسة لتنفيذ استراتيجية التحول الشامل وفق

الجدول الزمني المعتمد لذلك.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن خطتها للتحول تشمل الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة، وميثاق مجلس

الإدارة، ومدونة قواعد السلوك لمجلس الإدارة، وبيان سياسة الاستثمار، ومدونة قواعد

السلوك لموظفي المؤسسة، وميثاق لجنة الاستثمار، وميثاق لجنة التعيينات والمكافات، وميثاق

لجنة المراجعة والمخاطر والامتثال، وميثاق لجنة الحوكمة، وذلك بالشراكة مع الخبراء

الدوليين.

وأشار البيان غلى أن المؤسسة تعمل على إنجاز المستهدف

خلال النصف الثاني من العام 2020 المتمثل في الإنتهـاء من تهيئة القوائم الماليـة

المتراكمـة لأكثر من عشرة سنوات وعرضها على المراجعيين الدوليين ومن ثم المصادقة

عليها وفاء لالتزامها بالشفافية والإفصاح، وكذلك الإنتهاء من تقييم أصول المؤسسة

وشركاتها التابعة وفق قيمتها السوقية، وإنجاز البناء التقني والإستثماري للمؤسسة.

وأكد المؤسسة عزمها على إنجاز كامل إستراتيجيتها

الشاملة، وفق أفضل الممارسات في صناديق الثروة السيادية وبما ينسجم ومبادى

سانتياغو بحسب تعبير البيان.

