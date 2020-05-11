تأخر مرتبات عمال النظافة في سرت لثمانية أشهر

أكد رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، بشير لأحرش، أن العاملين وموظفى الشركة ومكاتبها يعانون معاناة شديدة نتمثل فى تأخر صرف مرتباتهم منذ أكثر من ثمانية شهور متواصلة.

وقال لأحرش، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت تواجه حاليا وبشكل يومى مطالب العاملين بضرورة تدبير حل عاجل لتوفير السيولة من وزارة الحكم المحلى لمخصصات الشركات الخاصة بخدمات النظافة، وتوفير مخصصاتهم المالية المتراكمة، مهددين بوقف أعمالهم.

ولفت لأحرش، إلى أن الشركة والعاملين فيها يواصلون العمل فى لملمة وإزالة القمامة من مختلف الميادين والشوارع والازقة بسرت، رغم المعاناة في تأخير مستحقاتهم.

وتحصلت الشركة خلال عام 2018، على دعم كبير تمثل فى أسطول من الشاحنات المخصصة لتجميع القمامة وعددها 13 شاحنة وأكثر من تلاثمائة صندوق قمامة، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP بإشراف بلدية سرت.

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