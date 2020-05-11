أمن بنغازي تأمر بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا24
أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونـا بنغــازي عادل عبدالعزيز؛ تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة ؛ بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق.
وأكدت مديرية الأمن على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل ، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ، واستمرار فتح الصيدلايات فقط على مدار الساعة.
ووجهت مديرية الأمن بنغازي هذه التعليمات لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.
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