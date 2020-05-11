أمن بنغازي تأمر بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا24

أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونـا بنغــازي عادل عبدالعزيز؛ تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة ؛ بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق.

وأكدت مديرية الأمن على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل ، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ، واستمرار فتح الصيدلايات فقط على مدار الساعة.

ووجهت مديرية الأمن بنغازي هذه التعليمات لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.

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