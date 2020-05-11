مصرف الصحارى يصدر بطاقة نقود جديدة

أعلن مصرف الصحارى فرع عين زارة لكافة عملائه عن شروعه بإصدار البطاقة الإلكترونية “نقود” الجديدة متعددة المهام.

وقالت إدارة المصرف إن البطاقة تشمل خدمة السحب من آلة atm إلى جانب خدمة الشراء من المحال التجارية والتي قال الصحارى إنها تغطي نحو 3000 نقطة بعمولة قدرها صفر.

وأشارت إدارة الفرع في إعلان عبر حسابها بموقع فيسبوك، إلى أن تفعيل البطاقة يتم بشكل فوري مطالبة كل الراغبين الاستفادة من الخدمة بضرورة إحضار صورة من جواز السفر والرقم الوطني.

وقالت إدارة الفرع لكل العملاء الراغبين في الحصول على الخدمة إلكترونيا يمكنهم زيارة الموقع على شبكة الإنترنت وتقديم طلب الحصول على البطاقة عبر الرابط المتاح على أن يتم تفعيلها في اليوم التالي.

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