غوتيريش: أكثر من 200 ألف نازح من منازلهم بطرابلس و850 خرقا لوقف إطلاق النار

أكد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره عن التطورات السياسية

والأمنية والاقتصادية في ليبيا والذي سلمه منذ أيام أن طرابلس شهدت نزوح أكثر من

200 ألف شخص من منازلهم بسبب القتال.

ونشرت

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” نص التقرير

الذي أكد وجود أعداد كبيرة من المرتزقة على جبهات القتال في ليبيا.

وأكد

التقرير أن احترام طرفي النزاع للهدنة الإنسانية لم يدم طويلاً واشتدت المواجهات

المسلحة بعدها ووصلت إلى قاعدة الوطية

وأضاف

أن ليبيا معرضة لخطر شديد في مواجهة كورونا بسبب استمرار القتال وتدهور القطاع

الصحي.

وبين

أن آثار كورونا وتوقف إنتاج النفط سيتسببان في ضغوط اقتصادية جسيمة على الليبيين.

