كشف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيربس، اليوم الاثنين، عن عزمه تقديم تقرير

إلى مجلس الأمن في الوقت المناسب حول الشروط اللازمة لإنشاء آلية فعالة لرصد وقف

إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح غوتيريش أنه

قدم تقرير عن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مجلس الأمن أوضح فيه الترتيبات

الممكنة لوقف إطلاق

النار، عندما تتفق الأطراف الليبية على ذلك، وفقا للقرار 2510 (2020).

The post غوتيريش يعلن اعتزامه تقديم تقرير حول الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار بليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24