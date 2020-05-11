مستشفى “ابن سينا التعليمي”: انتهينا من تجهيزات قسم “القلب” لتخفيف المعاناة عن أهالي سرت

انتهت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت من التجهيزات الخاصة في قسم عناية القلب، استعدادا لافتتاحه قريبا.

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها اليوم الاثنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المستشفى تسلم عددا من الأجهزة والمعدات الطبية بعد تواصلها مع الجهات الطبية المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح القسم الجديد قريبا لتخفيف المعاناة عن أهالي سرت.

وشهد المستشفى مؤخرا تقدما في مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، منذ تحرير المدينة من يد المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج، ففي أقل من 3 أشهر وصل إلى “ابن سينا التعليمي” 3 شحنات من المعدات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بنغازي.

وخلال الشهر الماضي، افتتح المستشفى قسم العناية الفائقة المركزية يحوي 26 سريرا بعد التوسعة، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي مجهزة للأسرة الطبية، وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.

كما افتتح مدير مستشفى ابن سينا مصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين، ينتج بمعدل (6) أسطوانات كل ثلاثة ساعات، وسيغطي احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتها، ويمكن من خلاله توفير الأسطوانات للمرافق والمستشفيات المجاورة.