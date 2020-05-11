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غوتيريس: آلاف الرجال والنساء والأطفال في ليبيا رهن الاحتجاز التعسفي ويتعرضون للتعذيب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا تبقي آلاف الرجال والنساء والأطفال رهن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات طويلة وتعرضهم للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا غوتيريس، في تقرير عن عمل البعثة الأممية منذ يناير الماضي قدمه إلى مجلس الأمن، إلى الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن المحتجزين تعسفيا أو المحرومين من حريتهم بصورة أخرى غير قانونية.

كما دعا إلى نقل جميع المحرومين من حريتهم بصصورة غير قانونية إلى مرافق الاحتجاز الرسمية ومعاملتهم وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق والمعايير الدولية السارية.

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وانتقد غوتيريس قرار المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا في 15 مارس الماضي، تأجيل النظر في جميع القضايا حتى نهاية مايو، مؤكدا أنه قرار يبعث على القلق لأنه يمدد احتجاز آلاف الأشخاص لفترة إضافة مدتها 11 أسبوعا في انتظار المحاكمة.

وشدد، في تقريره على أن انعدام المساءلة عن الجرائم الخطيرة أثر بشكل واضح ع لى السلام والاستقرار في ليبيا، مكررا ضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية فيما يدعى ارتكابه من انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في البلد من أجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفير العدالة وسبل الانتصاف للضحايا والناجين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • صح النوم يا أمين عام تسير علي هوي الدول الاستعماريه التي يهمها ينجح مشروع الاخوان في ليبيا فيوم يضعف ويتقهقر حشد الخنازير من العملاء ويتقدم أسود الجيش تتعالي الصيحات في كل مكان تطالب بايقاف الحرب ويوم يكون الحشد متقدم الجميع غض الطرف مازال المرجو من الجيش لم يصل اليه فلم نري محق للاوغاد ولا سحق للشواذ ولا ضربه مزلزله وموجعه ينفق علي أثرها عشرات الخنازير هل يعقل ان نسميها ضربه هذه التي جاف علي أثرها 4 خنازير ,, فالخنازير المستهدفه عددها بالمئات او الالاف وهل يعقل تحرك طياره وطيار والحصيله اربعه خنازير فقط هذه مطيره ما ترد بذارها أو حرثه ما ترد بذارها مالم تكن الضربه يسقط علي أثرها العشرات فلا تعلن عنها ولا تسميه ضربه مسميها تسخينه تحمايه

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