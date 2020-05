عبير موسى تطالب البرلمان التونسي بموقف رسمي من التدخل الأجنبي في ليبيا

قدمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، الإثنين، بيانا للبرلمان التونسي تطالبه باستصدار موقف رسمي إزاء الأحداث في ليبيا.

وطالبت موسى من خلال البيان أن يعلن البرلمان التونسي رفضه التدخل الأجنبي في ليبيا ورفض استخدام تونس كقاعدة لوجستية للعدوان على ليبيا.

وأعلنت موسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الكتلة الوطنية وتحيا تونس والإصلاح لم يعترضوا على مضمون البيان في مجملها، لافتة إلى أن كتلة “ائتلاف التكفير” في إشارة منها إلى “ائتلاف الكرامة” المساند لحركة النهضة، عبرت عن رفضها لمبدأ إصدار البرلمان موقفا في الملف الليبي وسجلت مساندتها لحكومة الوفاق غير المعتمدة، كما رفضت كتلة تنظيم الإخوان الإرهابي في إشارة منها إلى حزب النهضة، مضمون البيان معللة ذلك بعدم التوازن دون أن تقدم توضيحات أوصياغة بديلة، حسب وصفها.

