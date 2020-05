أعلنت دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الإثنين، أن القيمة النقدية للزكاة هذا العام 7 دنانير.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو بعد فجر يوم العيد، وقبل صلاة العيد، لافتة إلى أنه يجوز إخراجها في أي وقت من الأيام الأخيرة من رمضان.

The post إفتاء الوفاق: القيمة النقدية للزكاة هذا العام 7 دنانير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24