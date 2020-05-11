اوغلو: إذا إستهدف حفتر القوات التركية المساندة للوفاق ستصبح مواقعه أهداف مشروعة لتركيا

ليبيا – قال السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوسف كاتب اوغلو إن تهديد خارجية بلاده باستهداف من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) إذا ما استهدفت مصالحها في ليبيا تعد رسالة واضحة موجهة لطرفين.

اوغلو كشف خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد على أن الطرف الأول هم من وصفهم بـ” جماعة المنشق حفتر” لإستهدافه ما قال أنها :” أماكن مدنية ومطار في طرابلس والتجمعات التي احتمال وجود القوات التركية المساندة للشرعية وحكومة الوفاق” حسب قوله.

وأكد على أن هذا التحذير واضح المعالم وأن جميع القواعد العسكرية لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ستصبح اهداف مشروعة لتركيا إن استمرت ما وصفها بـ”التهديدات الإرهابية”.

وبيّن أن الرسالة الثانية وراء التهديد التركي هي موجهه لمن قال بأنهم “الداعمين لحفتر” والدول الداعمة وبطريقة غير مباشرة لروسيا التي لن يتم السكوت عن أي تهديدات تطلقها قوات من وصفه بـ”المنشق حفتر”.

كما لفت إلى أنه هذه هي المرة الثانية التي تقوم بها الخارجية التركية بالتحذير النهائي أي أن جميع المراكز التي تتبع القوات المسلحة الليبية ستكون اهداف مشروعة لمن وصفهم بـ”القوات التركية الموجودة في ليبيا” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية