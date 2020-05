منظمة حقوقية: انتهاكات المرتزقة السوريين في ليبيا ستعرضهم للمساءلة القانونية

كشفت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة

والعدالة”، اليوم الإثنين، عن استغلال تركيا لحالة الفقر المدقع للشعب السوري، في إرسال مرتزقة إلى

طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضحت

المنظمة أن قتال السوريين في ليبيا، من المحتمل أن ينطوي على انتهاكات ستعرضهم،

لاحقًا، لاتهامات بخرق الالتزامات القانونية الدولية، لافتة إلى وجود عمليات تجنيد

ممنهجة من قبل تركيا للمقاتلين المنضوين في فصائل المعارضة السورية المسلحة من أجل

القتال في ليبيا.

وبيّنت

أن التجنيد التركي للسوريين، لا يقتصر على مسلحي الفصائل وحسب، بل يسمح كذلك

للمدنيين والأطفال بتسجيل أسمائهم والحصول على مغريات تشمل راتبًا شهريًا يتراوح

بين 2000 و3000 آلاف دولار، حسب الاختصاص العسكري.

ووثقت

منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، عمليات تجنيد عن طريق تسجيل أسماء الراغبين

بالتوجه إلى ليبيا لدى المسؤول العسكري من الفصائل المسلحة في المناطق الخاضعة

لسيطرة تركيا في الشمال السوري، موضحة أن ميليشيات “السلطان مراد” و”لواء المعتصم”

و”لواء السلطان سليمان شاه”، التابعة للفصائل السورية المدعومة من أنقرة، هي

المسؤولة بشكل مباشر عن التجنيد وعمليات نقل المسلحين إلى تركيا عبر التنسيق مع

شركات أمنية تركية قبل نقلهم إلى ليبيا.

وفي

ختام التقرير، أوضحت أن القانون الدولي الجنائي بموجب نظام روما الأساسي، ينص على

اعتبار الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة من غير دول، جرائم ضد

الإنسانية، وهو ما ينطبق على وضع السوريين في ليبيا، مشددة على أن تركيا تتحمل مسؤولية

ذلك.

