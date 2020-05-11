مصلحة الجمارك ترفض قرار الرئاسي بخفض المرتبات وتطالب بضرورة إعادة النظر فيه

ليبيا – خاطب نائب مدير عام مصلحة الجمارك أحمد الشيباني مدير مكتب شؤون الوزارة في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق بشأن تضرر موظفي مصلحة الجمارك من قرار المجلس الرئاسي الصادر في أبريل الماضي والقاضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي أقرت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20% ليشمل ذلك موظفي مصلحة الجمارك.

الشيباني أشار خلال كتابه الصادر أمس الأحد إلى الضرر الكبير الذي لحق بمرتبات أعضاء الجمارك الذين كانوا يتطلعون لزيادة مرتباتهم وفقاً للكتاب.

وشدد في الوقت ذاته على رفض كافة منتسبي المصلحة للقرار مطالباً بضرورة إعادة النظر فيه.

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