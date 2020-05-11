خسائر في الأرواح والعتاد تكبدتها مليشيات مدينة مصراتة في أبوقرين 

أصدرت ما تعرف بـ “غرفة عمليات تحرير سرت والجفره ” والتي تعتبر غرفة تجمع لمليشيات مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق بياناً أطلعت عليه «الساعة 24»، نعت من خلاله أربعة عناصر موالية لها ظهر اليوم الاثنين إثر استهداف تمركزاتهم من قبل سلاح الجو الليبي الموالي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وجاء في البيان أسماء الأربعة الذين قتلوا في قصف طيران سلاح الجو على منطقتي القداحية وأبوقرين، ثلاثة من مصراتة وأخر من زلة، وهم : «فراس البريكي، مصطفى عريفه، خريص عبدالله محمد، حاتم قزيط».

وفِي وقت سابق أكد القائد الميداني بمليشيا درع مصراتة للدبابات المدعو “يوسف بلتو” جاهزية عدد من سرايا الكتيبة لدعم قواتهم بمحاور غرب سرت، في محاولتهم الفاشلة التقدم تجاه بلدة الوشكة او الهجوم على مناطق الجفرة الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة .