تصدقت المنظمة الدولية الإغاثة وشؤون اللاجئين، الإثنين على بلدية مصراته بعدد 2 مولد كهرباء لدعم اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا بالبلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم توزيع المولدين على مركزين بالبلدية.

The post مصراته.. ‎الدولية للإغاثة تتصدق بمولدات لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا‎ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24