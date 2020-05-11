سقوط قذائف على منطقة الأصفاح بالقرب من طريق المطار بطرابلس

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط قذائف علي منطقة الأصفاح بالقرب من طريق المطار بطرابلس.

كما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين بسقوط قذائف هاون على سيمافرو الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي.

ومساء اليوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم، أن سلاح الجو استهدف تجمعا لقوات الوفاق داخل مزرعة دبنون بمنطقة “القداحية”، لافتة إلى أن الغارات أسفرت عن وقوع “4” قتلى وعدد من الجرحى تابعين لقوات شهداء اماطين التابعه لمدينة مصراتة .

ووفقا لشهود عيان وسكان محليون فقد تجدد سماع أصوات انفجارات ظهر اليوم بمحيط مطار معيتيقة الدولى.

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