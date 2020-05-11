“أمن بنغازي” تأمر الأجهزة الأمنية بإغلاق المحال التجارية ومعاقبة المخالفين

بنغازي-العنوان شدد مُدير أمن بنغازي، رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونا بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغازي، بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون. وأصدر العميد عبدالعزيز، في إيجاز صحفي، الأحد، قرارا …

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