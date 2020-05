حذر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، الإثنين، من خطورة مهربي الدخان والوقود والبشر من وإلى دول الجوار في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه الدول.

وطالب امغيب، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجهات المعنية بضرورة إيقاف هؤلاء المهربين واصفا إياهم بالعابثين بصحة أهلهم ومجتمعهم.

The post امغيب يحذر من تفاقم أزمة كورونا بسبب مهربي الوقود والبشر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24