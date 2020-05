أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الاثنين أنه لا يمكن إنهاء عمل مجلس النواب الذي جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة إلا بانتخابات مماثلة.

