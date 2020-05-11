«أمن بنغازي» يلقي القبض على 3 أشخاص يروجون المخدرات في الوحيشي

تمكن قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في منطقة الوحيشي.

وبحسب بيان أمني صادر عن مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الإثنين، فإن قسم شرطة النجدة واصل الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون وتُجار المواد المُخدرة والمسكرة وحائزيها وإحكام السيطرة الأمنية.

وأوضحت البيان ىالصادر، أن قسم شرطة النجدة تلقى عدة شكاوي من المواطنين بشأن قيام أشخاص باتجار بالمخدرات في منطقة الوحيشي ويقومون بمضايقة سكان الحي بتجارة المخدرات.

وأشار البيان، إلى أنه بعد التأكد من المعلومات من خلال وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة تم توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص متلبيسين بعملية بيع وشراء المخدرات بالمنطقة.