أبدى المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الاثنين استغرابه من عدم استنكار بيان الأمم المتحدة للانتهاكات التركية في ليبيا وسيطرة أنقرة على مطار معيتيقة وجلبها للمرتزقة إلى البلاد وقصف الطائرات التركية للمدنيين واستهدافها للسلع الغذائية .

The post المسماري: نستغرب عدم استنكار بيان الأمم المتحدة للانتهاكات التركية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24