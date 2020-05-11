“مكافحة الأمراض” يعلن شفاء 4 مصابين بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، تماثل 4 مصابين بفيروس كورونا للشفاء بعد التأكد من نتائج تحليل عينتين لكل حالة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين 28.

وأشار المركز في تقرير الوضع الوبائي المحلي، إلى أن إجمالي عدد المصابين أصبح 64 شخصا، بينها 33 حالة نشطة، فيما ظلت الوفيات عند 3 حالات.

وفي وقت سابق من الاثنين، ذكر المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 83 عينة للكشف عن فيروس كورونا، مبينا أنه وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد، ومن بينها 4 مصابين سابقين.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية للطب النفسي المشكلة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أكدت الاثنين، أهمية التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب النفسي في ظل انتشار جائحة كورونا.

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