مدير أمن جالو يجتمع بأقسام المديرية ويطلع على سير العمل

عقد مدير أمن جالو المقدم خالد العبار اجتماعا مع المساعدين ورؤساء الأقسام والمراكز التابعة للمديرية، وذلك للاطلاع على سير العمل ومناقشة سبل تذليل الصعاب.

وأكد مدير الأمن على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتقديم الخدمات للمواطنين وفرض حظر التجول ومراقبته، متقدما بالشكر والتقدير لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف على الدعم اللامحدود لمديرية أمن جالو، وتوفير الاحتياجات الضرورية بمديريات الأمن.

هذا ورافقت عدسة قناة ليبيا روحها الوطن مدير أمن جالو المقدم خالد العبار ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس الخطة الأمنية بالمديرية خلال الجولة التفقدية على الدوريات العاملة في نطاق اختصاص البلدية،

وذلك للاطلاع على الوضع الأمني بالمدينة، حيث تقدم مدير الأمن بالشكر والتقدير لجميع منتسبي المديرية على العمل القائمين به خلال فترة حظر التجول، وتطبيق قرارات وزارة الداخلية.

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