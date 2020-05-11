حراك شباب الجفرة يتدارس خطة عمله القادمة لتفعيل دور الشباب

تدارس حراك شباب الجفرة خلال اجتماعه الموسع بمدينة هون خطة عمله القادمة والدول الذي يجب القيام به للمساهمة في تفعيل حركة الخدمات داخل مناطق بلدية الجفرة .

وتناول الاجتماع دور ممثلي الحراك داخل مناطقهم في هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء واطلاقة العمل الفعلي العلمي والميداني في كل المناطق خلال الفترة القادمة وتقديم الافكار الاقتراحات والمبادرات التي تفعل دور شباب الحراك بالتعاون مع المؤسسات الاهلية الفاعلة في المنطقة .

ويبدل شباب الحراك مجهودات في سبيل وضع حلول للمشاكل والمختنقات التى تعانيها بلدية الجفرة لطرحها امام الجهات التنفيذية للتحرك في وضع الحلول المناسبة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .