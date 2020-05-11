أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الجيش الوطني مساء اليوم

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي اليوم الاثنين إن البيان الخماسي لمصر وفرنسا واليونان وقبرص والإمارات، الرافض للتدخل الليبي في تركيا، الذي صدر اليوم هو اعتراف بشرعية عمل الجيش الوطني وعمله على الحفاظ على الأمن وحماية ثروات البلاد، مضيفاً أن البيان الخماسي يعتبر وثيقة يؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب، ويؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الناطق الرسمي إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يمثل مشروعا للتدخل الخارجي، مضيفا أن ما يسمى بمجلس الدولة هو نافذة لتدخل الإخوان المسلمين في شؤون البلاد السياسية.

وأكد المتحدث باسم الجيش أنه لا يمكن إنهاء عمل مجلس النواب الذي جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة إلا بانتخابات مماثلة.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أن استهدفنا لقاعدة معيتيقة بعدة صواريخ لأنها أصبحت تهديدا ليس على المنطقة بالكامل والمدنيين بمحيط طرابلس. مشدداً على أن قاعدة معيتيقة الجوية، تحولت إلى قاعدة عسكرية جوية للاحتلال التركي، مؤكدًا أنها الآن مستهدفة من قبل القوات المسلحة لأنها تشكل خطرًا على الجيش والمدنيين.

قال اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة العربية الليبية ستتحرك ضد أي هدف عسكري أو شبه عسكري أو مدني يستغل لأغراض عسكرية، مضيفاً أن “أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا”.

وأكد المتحدث إن تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى البلاد لدعم قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج خلال قتاله الجيش الوطني.

وقال المتحدث إن قواتنا المسلحة تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب مستمدة شرعيتها من الشعب الليبي، مشيرا إلى أن قبول الجيش للتفويض الشعبي يعني إسقاط الاتفاق السياسي، وما نتج عنه من كيانات سياسية.

في الصخيرات بالمغرب وقَّع أعضاء في البرلمانيْن المتنازعيْن في ليبيا وشخصيات سياسية، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة، أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأضاف المسماري: أن الأمم المتحدة لا تنقل إلا وجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتتغافل عما يحدث على أرض الواقع، البيان الخماسي وثيقة اعتراف من المجتمع الدولي بمهام القوات المسلحة في محاربة المتطرفين والغزاة الأتراك.

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