بعد 6 أسابيع من معاناة المرضى.. بلدية سرت تبحث إمكانية توفير أدوية السكر

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، الإثنين، مع مسؤولي الصحة بالبلدية إمكانية

توفير شحنة من أدوية السكر المختلفة بأنواعها حقن وحبوب لمرضى السكر الذين يعانون من نقصها مندُ أكثر من ستة أسابيع.

وطالب المجلس التسييري، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجهات ذات العلاقة بالامداد الطبي بضرورة توفير أدوية السكر، نظرا لمعاناة مرضى السكر من نقص الأدوية.

