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مناقشة اوضاع الاسر النازحة من مرزق الى مناطق الجفرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ناقش المجلس التسييري لبلدية  مرزق الاوضاع المعيشية  للعائلات النازحة الى مناطق بلدية الجفرة ، هون ، ودان ، سوكنة ، زلة و الفقهاء خلال اجتماعه مع مكتب الشؤون الاجتماعية بالجفرة.

   

وتم الاتفاق على اعداد منظومة بيانات متكاملة للاسر النازحة للجفرة وتقديم كافة التسهيلات لها خصوصا فيما يتعلق بالطلاب الدارسين بالمؤسسات التعليمية والمعاهد والكليات التابعة لجامعة الجفرة .

  

ودعا الاجتماع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية الى تقديم المساعدات الانسانية المختلفة من ادوية ومواد غذائية والبسة وغيرها للاسر النازحة من مرزق الى الجفرة والتي تجاوز عددها 79 اسرة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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