اخبار ليبيا الان

المشري والسفير الألماني يؤكدان ضرورة استئناف الحوار السياسي بين طرفي الصراع في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتش، الوضع السياسي وضرورة استئناف الحوار السياسي بين طرفي الصراع في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم، فإن المشري تلقى اتصالا هاتفيا من أوفتش، أكد فيه الموقف الثابت للمجلس بأنه «لا مكان لحفتر في العملية السياسية، وليس له أي دور في المرحلة القادمة».

وتطرق الطرفان إلى ملف جائحة كورونا، وإعطاء البلديات ووزارة الحكم المحلي مساحة أكبر في عملية مواجهة الفيروس وفق البيان.

فيما أثني المشري، على دور ألمانيا وجهودها في حل الأزمة الليبية، وما تقوم به من «مساعٍ محايدة» في هذا الخصوص.

ويوم الثلاثاء الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، جميع الأطراف والقوى السياسية إلى استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

كما دعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لـ«إنهاء الانقسام، وضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، والتوافق على خارطة طريق شاملة، ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل يعلم المشري وجه الحمار ال…… جرائم تركيا قديما في تاجوراء ومصراته وطرابلس
    مذبحة تاجوراء يرصد صاحب كتاب “ري الغليل” قيام محمد رائف باشا والي طرابلس الجديد، الذي تسلم مهامه في سبتمبر 1835، بقمع أحرار ليبيا، وقاد حملة عسكرية على إقليم تاجوراء الذي امتنع سكانه عن دفع الضرائب، ورفضوا توريد محاصيلهم إلى أسواق طرابلس، واتفقوا على إرسالها إلى تاجوراء، نكاية في العثمانيين، لتتحول تاجوراء إلى مركز تجاري كبير.وبعد مقاومة شديدة من أهالي تاجوراء سقط 500 شهيد على يد اللصوص العثمانيين الذين استولوا على أموال وبضائع التجار، وأنهوا دور تاجوراء التجاري، ونهب الجنود ممتلكات الأهالي، وخطفوا 100 فتاة و145 طفلا، وفر عدد كبير من الأهالي إلى الصحراء.
    مجزرة مصراته أثارت انتصارات الليبيين ذعر السلطان محمود الثاني، وأرسلت إسطنبول حملة عسكرية في 22 يونيو 1836 بقيادة طاهر باشا، شملت 12 سفينة حربية على متنها 3 آلاف جندي، بينهم 300 من الخيالة، وحملت السفن المدافع والذخائر والمؤن العسكرية. بدأ طاهر باشا حملته العسكرية بالهجوم على مصراته، وتواصلت المعارك مدة 28 يوما متواصلة، وتكبد الأتراك خسائر بشرية كبيرة وصلت إلى 600 قتيل، وفي 9 أغسطس 1836 تمكن طاهر باشا من الاستيلاء على مصراتة، وعين ضابطا عثمانيًا حاكما للمدينة في مقابل حصد أرواح 80 ألف شخص.فرض الضرائب وشيوع الفقر أوصى المناضل الليبي محمد بن عبد الجليل محذرًا من ظلم الطغاة الأتراك قائلًا” أوصيك يا عربي ألا تأمن خبث الأتراك، لأنهم ما يشتهون الا الخراب والفتن، وما سبب خراب البلاد الا فساد العثمانيين وجهلهم” وبالفعل فقد مارس المحتل العثماني أبشع الجرائم في الأراضي الليبية، فامتلأت بطونهم بأموال الرعية وتفننوا في فرض الضرائب المختلفة على أتفه الأشياء لإشباع ملذاتهم الشاذة على حساب المعدمين، فكانت الضرائب موردا رئيسا لميزانية السلطنة والولايات

     

    رد

  • بعد سقوط الصخيرات لم يعد للسراج ولا المشرى اى صفة سياسية ورئيس مجلس النواب هو من يمثل ليبيا بصفته اعلى سلطة شعبية ومعترف به دوليا بينما الجيش الوطنى يؤدى دوره فى تحرير البلاد بتكليف من نواب الشعب والحور الان بين من يمثل الشعب الليبى عقيلة صالح وبين الاحتلال التركى ليرحل ومعه المرتزقة والخوان ليس لهم مكان الا السجون ان اردوا البقاء فى ليبيا

    رد