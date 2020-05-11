منظمة سورية لـ218: تركيا تُجنّد الأطفال وترسلهم إلى ليبيا

قال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون لأجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد، إن الفصائل السورية الموالية لتركيا قامت بتزوير وثائق وتغاضت عن أعمار بعض المرتزقة الذين تم تجنيدهم في مناطق درع الفرات وعفرين وغصن الزيتون، لنقلهم للقتال ضمن قوات حكومة الوفاق في طرابلس، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين 15-17 عاما.

وأشار الأحمد في تصريحات خاصة لقناة “NEWS 218″، الاثنين، إلى أن عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم يقدر بالعشرات ولا يمكن تحديده بسبب طبيعة الوضع.

وأضاف الأحمد، أن المعلومات المؤكدة التي نشرت ضمن تقرير مفصل للمنظمة نشرته “218” بشكل حصري الأحد، تشير إلى أن ما لا يقل عن 9 آلاف مرتزق سوري تم نقلهم إلى ليبيا، ويجرى التجهيز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة حيث عبروا الحدود الى تركيا ومن المقرر مغادرتهم عبر مطاري أنطاكيا وغازي عنتاب عبر طيران عسكري إلى إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية