هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق تشدد على منع إقامة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

طالبت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق رؤوساء فروع الهيئة بالمناطق بعدم السماح بإقامة أي نشاط رياضي ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوفاق لمجابهة جائحة كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن لجنة الأزمة المكلفة بمتابعه إيقاف الأنشطة الرياضية لاحظت أن بعض الأندية والأفراد وبعض الجهات لها رغبة في إقامة مسابقات رياضية، مشيرة إلى أن ذلك يعد أمرا خطيرا ويصل لدرجة الشروع في القتل.

وشددت البيان، على عدم السماح بإقامة أي مسابقات أو تجمعات بشرية، مشيرا إلى أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وسيتم محاسبة المخالفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24