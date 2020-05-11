يوم علمي في بنغازي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية

أخبار ليبيا24

استضاف مكتب الخدمات الصحية بنغازي بمقر إدارة الخدمات الصحية يوم الإثنين يوما علميا عن تنفيذ حزمة الحد الأدنى من الخدمات الصحية بمرافق الرعاية الصحية الأولية.

وأشرف على هذا اليوم العملي منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، وإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

واستهدف البرنامج عدد من الأطباء بعيادة السلاوي المجمعة التابعة للخدمات الصحية بنغازي وأطباء بمرافق الرعاية الصحية بالخدمات الصحية سلوق وقمينس وتوكره.

وقدم البرنامج العلمي عدد من المختصين والاستشاريين، ويأتي هذا البرنامج كتكملة لبرامج سابقة تنفذها المنظمة بالشراكة مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

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