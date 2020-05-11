أصحاب 40 ألف حساب يشكون شح السيولة بفرع المصرف التجارى سرت

يعانى زبائن المصرف التجارى الوطنى بسرت، والذين يصل عددهم إلى 40 ألف شخص لديهم حساب جار، من نقص وشح السيولة النقدية مند أكثر من ثلاثة شهور.

وناشد عدد من الزبائن من خلال «بوابة الوسط» الإدارة العامة للمصرف بالمنطقة الشرقية وبلدية سرت، بالتدخل لتوفير سيولة نقدية لاسيما خلال شهر رمضان الكريم ومع قرب عيد الفطر المبارك.

وطالبوا الجهات المسؤولة والرقابية تسهيل إجراءات السيولة لحل مشكلة معاناة العائلات المحتاجة للسيولة النقدية، لتغطية مصاريفهم واحتياجاتهم اليومية.

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