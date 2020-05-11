رئيس هيئة الإسكان والعقوري يبحثان آليات دعم مشروعات بلدية توكرة

ناقش رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبوبكر أبوقيلة، اليوم الإثنين، مشروعات بلدية توكرة مع النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي. وبحسب بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم الإثنين، فإن الهيئة العامة للإسكان والمرافق السيد أبوبكر أبوقيلة رئيس الهيئة التقى النائب يوسف العقوري وعبدالمجيد العكشي رئيس مصلحة التخطيط العمراني، بحضور جلال افتيتة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالهيئة. وأكد البيان أن اللقاء ناقش مشروعات بلدية توكرة المقامة بها سواء المنفذة منها أو قيد التنفيذ وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تذلل سير العمل هناك.

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