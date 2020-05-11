جمعية السلام للأعمال الخيرية ترعى عملية تبادل للأسرى ببني وليد

تمت صباح أمس بمنطقة ايليس بمدينة بني وليد عملية تبادل للأسرى برعاية جمعية السلام للأعمال الخيرية ببني وليد والهلال الأحمر الليبي فرع سوكنة وفرع طرابلس، حيث جرى تبادل مسعود أبوزقية التابع للكتيبة مئة وثمانية وعشرين مشاة بمصطفى أبو عرقوب من منطقة سوق الجمعة.

ودعا مكتب الشؤون الإنسانية بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية التي تعمل على ملف تبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف الليبية منذ بداية الحرب في طرابلس، دعا كافة الأطراف إلى أن تستمر عمليات تبادل الأسرى والجثامين لتخفيف معاناة عائلاتهم وذويهم وأسرهم، مثمنة كافة الجهود المبذولة.‎

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