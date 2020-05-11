خلافات تصل حد القتل بين المرتزقة وقوات الوفاق

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفع إلى 279، بينهم 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاماً.

وأشار عبدالرحمن في تصريحات لقناة “NEWS 218″، الاثنين، إلى وجود توتر واضح تم رصده بين قادة مجموعات المرتزقة السوريين في ليبيا والجماعات السلفية ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني.

خلافات وتصفية

ولفت عبدالرحمن إلى ورود معلومات لـ”المرصد” تفيد بمقتل ما لا يقل عن خمسة من المجموعات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، وتم التستر على عملية القتل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون لأجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد، إن الفصائل السورية الموالية لتركيا قامت بتزوير وثائق وتغاضت عن أعمار بعض المرتزقة لنقلهم للقتال ضمن قوات حكومة الوفاق في طرابلس، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين 15-17 عاما.

وأضاف الأحمد، لـ”NEWS 218″، أن المعلومات المؤكدة التي نُشرت ضمن تقرير مُفصل للمنظمة نشرته “218” بشكل حصري الأحد، تشير إلى أن ما لا يقل عن 9 آلاف مرتزق سوري تم نقلهم إلى ليبيا، ويجري التجهيز لإرسال دفعة جديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية