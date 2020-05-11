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خلافات تصل حد القتل بين المرتزقة وقوات الوفاق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفع إلى 279، بينهم 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاماً.

وأشار عبدالرحمن في تصريحات لقناة “NEWS 218″، الاثنين، إلى وجود توتر واضح تم رصده بين قادة مجموعات المرتزقة السوريين في ليبيا والجماعات السلفية ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني.

خلافات وتصفية

ولفت عبدالرحمن إلى ورود معلومات لـ”المرصد” تفيد بمقتل ما لا يقل عن خمسة من المجموعات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، وتم التستر على عملية القتل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون لأجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد، إن الفصائل السورية الموالية لتركيا قامت بتزوير وثائق وتغاضت عن أعمار بعض المرتزقة لنقلهم للقتال ضمن قوات حكومة الوفاق في طرابلس، مضيفا أن أعمارهم تتراوح بين 15-17 عاما.

وأضاف الأحمد، لـ”NEWS 218″، أن المعلومات المؤكدة التي نُشرت ضمن تقرير مُفصل للمنظمة نشرته “218” بشكل حصري الأحد، تشير إلى أن ما لا يقل عن 9 آلاف مرتزق سوري تم نقلهم إلى ليبيا، ويجري التجهيز لإرسال دفعة جديدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • فرصة ذهبية لاتباع السلف الصالح لتطبيق امر رسول الله بقتل الخوارج وقال طوبى اى الجنة لمن قتلهم وقتلوه وهذا فى احاديث صحيحة متفق عليه سنة وشيعة لان الحديث رواه على بن ابى طالب من ال البيت والحديث فى البخارى
    حديث علي رضي الله عنه، وفيه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سيخرج قوم في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة))

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