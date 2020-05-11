مدير مستشفى الجلاء يبحث مع جهاز مكافحة الظواهر حلول عاجلة لمشكلة خروق الأمنية

بنغازي 11 مايو 2020 (وال)- عقد مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور أحمد أرضيوه، اجتماعًا بعدد من ضباط جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي.

هذا وناقش الدكتور أحمد أرضيوه خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، بحضور عدد من رؤساء الأقسام الجراحية والإدارية، بعض الخروقات التي حدثت خلال اليومين الماضيين.

وتركز الاجتماع حول التغيير الكامل للعناصر الأمنية التي كانت مكلفة بحراسة وحماية المستشفى، وبتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، سيتم تكليف ضباط جدد من الجهاز لتأمين المستشفى، إلى جانب مناقشة طبيعة العمل بالمستشفى، وتقسيم أفرادهم بشأن الحراسة والحماية.

وبدوره، تعهد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بعدم تكرار حدوث أية خروقات أمنية مستقبلا.

في ختام الاجتماع، تم قيام بجولة داخل مرافق المستشفى، وتحديدًا قسم الطوارئ والعناية، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بقسم العناية المركزة من اعتداء وتخريب.

في المقابل، باشرت إدارة المعدات الطبية وعدد من فنيي قسم الصيانة بالمستشفى، في صيانة الأجهزة التي تعرضت للعطب، وتبديل الأجزاء المعطوبة بأخرى جديدة.

كما قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بتزويد إدارة المستشفى بثلاثة أجهزة مونيتر جديدة.

ومن المحتمل أن تعيد إدارة المستشفى افتتاح قسم العناية المركز من يوم غد، واستقبال الحالات وبدء العناصر الطبية والطبية المساعدة مهام عملهم بها. (وال- بنغازي) ر ت

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